На месте работают 15 специалистов и 8 единиц техники.

В омских Нефтяниках, где сегодня из-за порыва проспект Мира затопило водой и без отопления остались ближайшие дома, продолжают работать аварийные бригады «Тепловой компании». Как ранее сообщалось, на месте трудятся 15 специалистов и 8 единиц техники.

Судя по всему, последствия аварии могут не устранить к 20 часам. Потому что, по данным «Омск-информа» на 19 часов, источник ЧП еще не устранен. Рабочим пришлось разрыть теплотрассу в районе магазина «Весна» на достаточно большой площади. Скорее всего, на ремонтные работы уйдет больше времени, чем планировалось.