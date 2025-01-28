В течение года в Омской области произведут модернизацию служб занятости, на это выделено 500 млн рублей.

Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская рассказала о перспективах работы службы занятости региона. Сейчас происходит, по сути, перепрофилирование их работы, все чаще стали говорить о проблеме дефицита кадров, чем о проблеме безработицы. Новые подходы прописаны в новом нацпроекте «Кадры», который стартовал с 1 января 2025 года.

– Он состоит из четырех федеральных проектов: «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда», – перечислила Ирина Варнавская.

Во всех проектах Омская область примет участие, один из финансовоемких – «Управление рынком труда». В течение года в Омской области произведут комплексную модернизацию всех служб занятости, с 2018 года регион уже проделал такую работу с тремя базовыми центрами. 500 млн будет выделено на текущий ремонт, приобретение оборудование и т. д. Все службы будут оформлены в едином стиле, будут оформлены зоны для групповой и индивидуальной работы, места для переговоров и проведения вебинаров, а также для присмотра за детьми. Акцент будет сделан на работу с молодежью и участниками специальной военной операции.