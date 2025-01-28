На торги заявился единственный претендент.

В Омске сдадут в аренду памятник архитектуры «Доходный дом Н. А. Гутермахера и Лермана» на улице 10 лет Октября, 44, построенный в 1900-х годах. В 1918–1919 годах там располагался штаб чехословацких войск и французская военная миссия.

Лот выставили на торги, и победителем стал единственный претендент – компания «Родина», зарегистрированная в декабре прошлого года и принадлежащая Анне Арлюковой. Стоимость аренды для предпринимательницы составит 222 300 рублей. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.

В августе власти рассчитывали продать здание за 34,5 млн рублей с обязательным условием сохранения, также через процедуру торгов. Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей.