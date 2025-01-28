Региональный оператор проводит набор сотрудников на свои предприятия.

Омский региональный оператор «Магнит» ищет сотрудников для работы на своих предприятиях. У компании есть разные рабочие места, в том числе на мусоросортировочных заводах.

Организация ищет рабочих для сортировки ТКО. В месяц новые сотрудники будут работать 15 смен. Зарплата составит до 50 тысяч рублей. Также в списке находятся вакансии архивариуса, ведущего юриста-консультанта, слесарей-электриков и другие.

Рабочие получают полный социальный пакет, в который входит отпуск 28 дней и оплачиваемые больничные. Выплаты происходят дважды в месяц. Рабочих с заводов по обработке ТКО доставляют транспортом на работу и с работы, также им выдают спецодежду.

Узнать информацию более подробно можно в отделе кадров по телефонам: 35-25-16 или 8-962-059-78-66, а отправить резюме – на электронную почту ev.filinberg@magnit-tko.