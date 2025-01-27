Факт ухода придется подтверждать.

В Омском отделении Социального фонда рассказали, как поменялись правила ухода за людьми с инвалидностью и пожилыми в этом году. С 1 января факт ухода нужно будет подтверждать каждый год или по его завершении.

– При раздельном проживании нужно предоставить письменное подтверждение пенсионера или его законного представителя. Оно должно содержать информацию о том, что за ним в действительности осуществлялся уход, и его период, – рассказали в фонде.

С этого года ухаживающим гражданам не будут платить. Компенсационные выплаты включат в состав пенсии.

Период ухода за людьми с инвалидностью I группы или лицами старше 80 лет по-прежнему будут учитывать в страховой стаж – 1,8 ИПК за полный год.