Омск-Информ
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·Промышленность

Проверку инициировала областная прокуратура.

С 16 по 29 января Управление Роспотребнадзора по Омской области ведет выездную проверку ТЭЦ-5, принадлежащую АО «ТГК № 11». С соответствующим требованием выступила областная прокуратура. Проверка носит внеплановый характер.

Как сообщили в санитарном ведомстве, 8 и 15 января на стационарных постах наблюдения за атмосферным воздухом, расположенных на улице Заслонова, фиксировались превышения ПДК мелкодисперсных частиц РМ 10, мелкодисперсных частиц РМ 2,5, пыли, а также хлорида водорода. Источником этих выбросов были предприятия регионального экологического контроля.

·Промышленность

Проверку инициировала областная прокуратура.

С 16 по 29 января Управление Роспотребнадзора по Омской области ведет выездную проверку ТЭЦ-5, принадлежащую АО «ТГК № 11». С соответствующим требованием выступила областная прокуратура. Проверка носит внеплановый характер.

Как сообщили в санитарном ведомстве, 8 и 15 января на стационарных постах наблюдения за атмосферным воздухом, расположенных на улице Заслонова, фиксировались превышения ПДК мелкодисперсных частиц РМ 10, мелкодисперсных частиц РМ 2,5, пыли, а также хлорида водорода. Источником этих выбросов были предприятия регионального экологического контроля.