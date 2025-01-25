Особое внимание нужно уделить пешеходным зонам, подчеркнул губернатор.
Губернатор Виталий Хоценко дал поручение мэру Омска Сергею Шелесту активнее расчищать улицы города от снега и наледи. Внимание нужно уделить в том числе пешеходным зонам, подчеркнул глава региона.
– Тема очистки улиц от снега остается в повестке. Получаю много сообщений, сам езжу. Техника и сотрудники коммунальных служб работают, главное темп не снижать, – сказал Хоценко на субботнем оперативном совещании. – Прошу мэра города Омска, глав всех наших муниципальных образований и Госжилинспекцию держать эту работу на личном контроле. Особое внимание к очистке от снега и наледи тротуаров, пешеходных дорожек, ведущих к образовательным и медицинским учреждениям, остановкам общественного транспорта.
В начале текущей недели Омск накрыло метелью, затем пришли морозы. На уборку выпавшего снега брошены все ресурсы Управления дорожного хозяйства и благоустройства.