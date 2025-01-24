Омск-Информ
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·Общество

Кандидату предлагается официальное трудоустройство, полный соцпакет и график 2/2.

Муниципальный приют для животных срочно ищет ловца собак. За эту специфическую работу учреждение готово платить 40–50 тыс. рублей в месяц. Кандидату обещают официальное трудоустройство, полный соцпакет и график работы 2/2.

В последнее время участились жалобы омичей на безнадзорных животных, обитающих на улицах города. Неделю назад, 18 января, стая собак едва не набросилась на девочку, шедшую по улице 2-я Дачная. Животных спугнул автомобилист, проезжавший мимо. После этого на место выехали сотрудники муниципального приюта и отловили 6 собак.

·Общество

Кандидату предлагается официальное трудоустройство, полный соцпакет и график 2/2.

Муниципальный приют для животных срочно ищет ловца собак. За эту специфическую работу учреждение готово платить 40–50 тыс. рублей в месяц. Кандидату обещают официальное трудоустройство, полный соцпакет и график работы 2/2.

В последнее время участились жалобы омичей на безнадзорных животных, обитающих на улицах города. Неделю назад, 18 января, стая собак едва не набросилась на девочку, шедшую по улице 2-я Дачная. Животных спугнул автомобилист, проезжавший мимо. После этого на место выехали сотрудники муниципального приюта и отловили 6 собак.