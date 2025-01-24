Рустам Набиев добился справедливости спустя девять лет после трагедии.

Известный блогер Рустам Набиев, выживший при обрушении казармы в Омске в 2015 году, отсудил компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей. Суд первой инстанции постановил выплатить ему миллион, однако Набиев, лишившийся обеих ног, подал апелляцию и добился увеличения суммы в пять раз.

– Заявляли 50 миллионов рублей, но они бы не вернули мне потерянного навсегда здоровья, не смогли бы заставить забыть всего того, что я пережил там под завалами и после во время реабилитации… В апелляционном суде я пытался донести, что дело не только в ампутации ног, а в том, что с произошедшим в 2015 году я буду жить всю свою жизнь, – цитирует Набиева «АиФ-Омск».

Казарма 242-го учебного центра ВДВ в Омске рухнула в июле 2015 года. Под завалами погибли 24 солдата-срочника. Многие выжившие, как Рустам Набиев, стали инвалидами.