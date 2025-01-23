Парк отдали в концессию частному инвестору, но зеленая зона, как и раньше, будет доступной для отдыха горожан.

Вход в парк «Зеленый остров» останется бесплатным, заявил мэр Омска Сергей Шелест. В ноябре прошлого года власти подписали концессионное соглашение с компанией «ОмскСайдингИнвест», которая в течение 25 лет будет вкладывать в содержание и развитие парка не менее 42 млн рублей. Это никак не повлияет на доступность парка для жителей.

– Вход платным не будет, – сказал мэр в ходе прямой линии в пресс-центре «Вечернего Омска».

Отметим, что сейчас «Зеленый остров» не имеет забора и круглосуточно открыт для всех посетителей.