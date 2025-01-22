Речь идет о территории в границах улиц 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена.

Сегодня, 22 января, в Омском городском Совете прошло заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Депутаты вместе с чиновниками обсудили проекты комплексного развития территорий.

Территорию в границах улиц 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена уже оценили. Департамент архитектуры и градостроительства готовит проект договора, чтобы объявить торги. Конкурс для инвесторов планируется в январе-феврале 2025 года.

Площадь участка составляет 29,5 га. На этой территории планируется снести три многоквартирных и около 500 частных домов. Вместо них построят высотные и среднеэтажные дома, а также социальные объекты.

Рыночную стоимость еще одной территории в границах Авангардная – 4-я Челюскинцев – Сурикова – 1-я Челюскинцев только планируют оценить. Чиновники запрашивают коммерческие предложения. Площадь этого участка составляет 10,1 га. Перед строительство здесь нужно будет снести более 150 домов.

Позже планируется также комплексное развитие еще 11 территорий площадью от 0,5 до 20 га.