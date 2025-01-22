Best Company Award провела опрос с участием 9 тысяч респондентов.

Компания «Газпром нефть» заняла лидерские позиции среди российских работодателей в сфере промышленности по результатам опроса студентов и молодых специалистов. Сейчас каждый третий сотрудник является молодым специалистом. При этом 6 % совсем недавно завершили свое обучение.

Все они отдают предпочтение компании из-за конкурентоспособной зарплаты, гибкого графика, профессионального роста, стабильности и возможности балансировать работу и личную жизнь. «Газпромнефть – смазочные материалы» активно привлекает студентов. На заводе есть программа длительных стажировок, во время которой участники изучают особенности производства в течение двух лет.

– Комплексный производственный процесс требует привлечения сотрудников разной специализации: инженеров, аналитиков, операторов, механиков, логистов, маркетологов, юристов и многих других, – рассказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – Наша компания ориентирована на создание атмосферы, способствующей как профессиональному, так и личностному росту, расширению компетенций и развитию в различных сферах деятельности. Это создает уникальные возможности для тех, кто стремится к самореализации и хочет стать частью инновационной и динамичной компании.

Отметим, на базе Сибирского автомобильно-дорожного института есть экспертный центр G-Profi. Там начинающие специалисты могут исследовать новые цифровые решения в сфере нефтепереработки.

Составлением рейтинга занимались аналитики Best Company Award. Они опросили 9 тысяч студентов из 40 ведущих вузов страны и выпускников. Эксперты составили рейтинг из 200 компаний, которые активно развивают свой бренд и привлекают молодые кадры.