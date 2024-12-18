Будет увеличиваться спрос на многопрофильных работников.

Нефтеперерабатывающая отрасль в России стремительно развивается, что во многом связано с производителями смазочных материалов. Компания «Газпромнефть-СМ» занимается всеми процессами производства масел: от их разработки в научном центре и производства на заводе до доставки конечным потребителям. Здесь работают специалисты разных профессий, включая инженеров, бизнес-аналитиков, операторов установок, механиков, логистов, маркетологов и юристов.

Однако ожидания относительно личностных качеств во всех случаях одинаковы.

– Активность, трудолюбие, амбициозность, креативность, мультидисциплинарность, готовность непрерывно обучаться, умение управлять изменениями, способность быть гибким там, где это необходимо, и несгибаемым в принципиальных вопросах. За такими специалистами будущее, – объяснил гендиректор компании Анатолий Скоромец в интервью ТАСС.

В социальных сетях сейчас многие шутят о сложностях работы с зумерами: якобы они менее ответственные, не привыкли задерживаться в офисе, с легкостью увольняются, а работа никогда не будет у них в приоритете. Анатолий Скоромец подтверждает: молодые специалисты действительно другие, однако никакого негативного контекста в этом нет.

– Допускаю, что многим работодателям действительно сложно работать с такими специалистами, особенно начинающими. Молодежь требовательнее к работодателям. Раньше частая смена мест работы воспринималась почти как «убийство» карьеры, поэтому сотрудники закрывали глаза на многие недостатки работодателей. Сейчас все по-другому. Молодые специалисты хотят быстрее продвигаться по карьерной лестнице, все время узнавать что-то новое, динамично развиваться, – заявил гендиректор компании.

В настоящее время на рынке труда очень важна разносторонность. Генеральный директор отметил, что в будущем будет увеличиваться спрос на специалистов, обладающих множеством навыков. Люди, готовые развиваться и учиться новому, станут особенно востребованными. Эти наблюдения только подтверждают ранее сделанные прогнозы о рынке труда.