Сегодня пассажиры не смогут ехать на автобусах из Омска.
В связи со сложными погодными условиями Омский автовокзал отменил сразу 25 рейсов из Омска. Решение вызвано ограничениями, введенными на загородных трассах по всей области. Пассажиры не смогут воспользоваться следующими рейсами:
- 08:00 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1605
- 09:00 ОМСК АВ – Русская Поляна 9044
- 09:50 ОМСК АВ – Павлоградка АС 9065
- 10:30 ОМСК АВ – Исилькуль 1301
- 10:30 ОМСК АВ – Крутинка АС 1091
- 10:30 ОМСК АВ – Марьяновка АС 316
- 10:30 ОМСК АВ – Тара АВ 1106
- 11:20 ОМСК АВ – Крутиха 1080/1
- 11:20 ОМСК АВ – Октябрьский – Тюкалинск АВ 1109
- 11:20 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1010
- 12:10 ОМСК АВ – Тюкалинск АВ 1113
- 12:50 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1605
- 13:20 ОМСК АВ – Благодаровка 1540
- 13:20 ОМСК АВ – Нижняя Омка АС 1150
- 14:00 ОМСК АВ – Знаменское АВ 1116
- 14:30 ОМСК АВ – Яланкуль 1072
- 14:40 ОМСК АВ – Горьковское АС 1140
- 15:20 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1605
- 15:30 ОМСК АВ – Тара АВ 1106
- 15:30 ОМСК АВ – Шербакуль АС 1320
- 15:50 ОМСК АВ – Калачинск АВ 1149
- 16:00 ОМСК АВ – Одесское АС 1545
- 16:00 ОМСК АВ – Рождественка (НОМ) 1153
- 16:20 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1600
- 16:40 ОМСК АВ – Домбай 1034
Движение транспорта по автомобильным дорогам будет ориентировочно возобновлено в 15 часов.