Омск-Информ
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·Общество

Сегодня пассажиры не смогут ехать на автобусах из Омска.

В связи со сложными погодными условиями Омский автовокзал отменил сразу 25 рейсов из Омска. Решение вызвано ограничениями, введенными на загородных трассах по всей области. Пассажиры не смогут воспользоваться следующими рейсами:

  • 08:00 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1605
  • 09:00 ОМСК АВ – Русская Поляна 9044
  • 09:50 ОМСК АВ – Павлоградка АС 9065
  • 10:30 ОМСК АВ – Исилькуль 1301
  • 10:30 ОМСК АВ – Крутинка АС 1091
  • 10:30 ОМСК АВ – Марьяновка АС 316
  • 10:30 ОМСК АВ – Тара АВ 1106
  • 11:20 ОМСК АВ – Крутиха 1080/1
  • 11:20 ОМСК АВ – Октябрьский – Тюкалинск АВ 1109
  • 11:20 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1010
  • 12:10 ОМСК АВ – Тюкалинск АВ 1113
  • 12:50 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1605
  • 13:20 ОМСК АВ – Благодаровка 1540
  • 13:20 ОМСК АВ – Нижняя Омка АС 1150
  • 14:00 ОМСК АВ – Знаменское АВ 1116
  • 14:30 ОМСК АВ – Яланкуль 1072
  • 14:40 ОМСК АВ – Горьковское АС 1140
  • 15:20 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1605
  • 15:30 ОМСК АВ – Тара АВ 1106
  • 15:30 ОМСК АВ – Шербакуль АС 1320
  • 15:50 ОМСК АВ – Калачинск АВ 1149
  • 16:00 ОМСК АВ – Одесское АС 1545
  • 16:00 ОМСК АВ – Рождественка (НОМ) 1153
  • 16:20 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1600
  • 16:40 ОМСК АВ – Домбай 1034

Движение транспорта по автомобильным дорогам будет ориентировочно возобновлено в 15 часов.

·Общество

Сегодня пассажиры не смогут ехать на автобусах из Омска.

В связи со сложными погодными условиями Омский автовокзал отменил сразу 25 рейсов из Омска. Решение вызвано ограничениями, введенными на загородных трассах по всей области. Пассажиры не смогут воспользоваться следующими рейсами:

  • 08:00 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1605
  • 09:00 ОМСК АВ – Русская Поляна 9044
  • 09:50 ОМСК АВ – Павлоградка АС 9065
  • 10:30 ОМСК АВ – Исилькуль 1301
  • 10:30 ОМСК АВ – Крутинка АС 1091
  • 10:30 ОМСК АВ – Марьяновка АС 316
  • 10:30 ОМСК АВ – Тара АВ 1106
  • 11:20 ОМСК АВ – Крутиха 1080/1
  • 11:20 ОМСК АВ – Октябрьский – Тюкалинск АВ 1109
  • 11:20 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1010
  • 12:10 ОМСК АВ – Тюкалинск АВ 1113
  • 12:50 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1605
  • 13:20 ОМСК АВ – Благодаровка 1540
  • 13:20 ОМСК АВ – Нижняя Омка АС 1150
  • 14:00 ОМСК АВ – Знаменское АВ 1116
  • 14:30 ОМСК АВ – Яланкуль 1072
  • 14:40 ОМСК АВ – Горьковское АС 1140
  • 15:20 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1605
  • 15:30 ОМСК АВ – Тара АВ 1106
  • 15:30 ОМСК АВ – Шербакуль АС 1320
  • 15:50 ОМСК АВ – Калачинск АВ 1149
  • 16:00 ОМСК АВ – Одесское АС 1545
  • 16:00 ОМСК АВ – Рождественка (НОМ) 1153
  • 16:20 ОМСК АВ – Павлоградка АС 1600
  • 16:40 ОМСК АВ – Домбай 1034

Движение транспорта по автомобильным дорогам будет ориентировочно возобновлено в 15 часов.