Сборная выиграла во втором дивизионе Корпоративной футбольной лиги Омска.

19 января состоялась игра сборной Омского областного студенческого отряда с командой Сит – Snovonovo-2. Игроки одержали победу и стали чемпионами второго дивизиона Корпоративной футбольной лиги Омска.

– Эмоции, конечно, только положительные, других и быть не может, вся команда счастлива, ведь мы мечтали об этом чемпионстве с того самого момента, как узнали, что будем играть во втором по силе дивизионе Омской корпоративной футбольной лиги, – поделился капитан футбольной команды ООСО Антон Черняев. – Финальный матч выдался, как и ожидалось, очень сложным и нервным, команда соперников собралась в своем самом лучшем составе и была настроена только на победу. Теперь нашей команде предстоит немного отдохнуть и с новыми силами готовиться к выступлениям в сильнейшем дивизионе ОКФЛ.

12 игроков команды неоднократно представляли город Омск в масштабах нашей страны: в 2023 и 2024 годах парни боролись за победу на федеральном уровне, каждый раз входя в тройку лучших.

– Сборная Омского областного студенческого отряда вновь подтвердила свой высокий уровень подготовки и мастерство, став чемпионами второго дивизиона Корпоративной футбольной лиги Омска, – сказал руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов. – Этот успех не только вдохновляет нас, но и служит примером для других студенческих команд, показывая, что упорство и командный дух могут привести к выдающимся результатам. Особенно радует, что наши ребята проявили не только спортивные навыки, но и командный дух, поддержку. Поздравляю игроков и желаю успехов в сезоне 2025 года.

Сезон чемпионата стартовал 24 октября, с того момента наши игроки одержали победу 7 раз, где забили в общей сумме 75 голов.