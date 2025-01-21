Благодаря своевременной диагностике и операции боль ушла и ребёнок идёт на поправку.

Рентгенологи из Городской детской клинической больницы № 2 имени В. П. Бисяриной помогли девочке справиться с болью, которая мучила ее два года. Врачи обнаружили у ребенка редкую опухоль.

Мама привела свою 11-летнюю дочь на МРТ в больницу после того, как девочка долго жаловалась на боль в плече. На обследовании врачи обнаружили необычное образование и определили, что это шваннома – доброкачественная опухоль. Она может расти очень медленно и встречаться в разных частях тела всего несколько раз на каждые 100 тысяч человек. Хотя рентген и УЗИ ничего не показывали.

Врачи организовали для девочки онлайн-консультацию с московскими врачами Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. После этого девочку успешно прооперировали в этом центре.

Девочка уже прошла курс реабилитации, боль прошла, а движения в руке постепенно увеличиваются.