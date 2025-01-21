Износ сетей превышает 90 процентов, а частые аварии оставляют жителей без воды.

По иску прокуратуры суд обязал АО «Омскоблводопровод» провести капитальный ремонт водопроводных сетей в Одесском районе. Прокуратура Одесского района провела проверку соблюдения законодательства в деятельности АО «Омскоблводопровод».

Установлено, что водопроводные сети на магистральном водопроводе Лукьяновка – Одесское, протяженностью 11,8 км, находятся в аварийном состоянии, их износ превышает 90 %. По причине многочисленных повреждений участились случаи приостановления подачи коммунальных услуг для жителей в целях проведения ремонта.

Длительное непринятие мер по капитальному ремонту водопроводных сетей нарушает права граждан, создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и не позволяет повысить качество коммунальных услуг.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении АО «Омскоблводопровод» провести капитальный ремонт вышеуказанного участка водопроводных сетей. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования. Прокуратура следит за тем, чтобы решение суда было выполнено на практике.