Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Пока заболеваемость носит локальный характер.

Едва выйдя с новогодних каникул, омские школьники были отправлены на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. По данным на сегодняшний день, закрыты четыре класса в двух школах города. Также временно не работают шесть групп в детских садах.

Рост заболеваемости не исключен в ближайшие недели. На Омск идет мощный скандинавский антициклон, прогнозируется понижение температуры воздуха до –32 градусов. Затем в регионе ожидается значительное потепление. Такие погодные условия способствуют распространению различных инфекций.

·Образование

Пока заболеваемость носит локальный характер.

Едва выйдя с новогодних каникул, омские школьники были отправлены на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. По данным на сегодняшний день, закрыты четыре класса в двух школах города. Также временно не работают шесть групп в детских садах.

Рост заболеваемости не исключен в ближайшие недели. На Омск идет мощный скандинавский антициклон, прогнозируется понижение температуры воздуха до –32 градусов. Затем в регионе ожидается значительное потепление. Такие погодные условия способствуют распространению различных инфекций.