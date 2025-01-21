Чиновники выяснили, что муниципальная недвижимость, в которой располагается заведение, подвергалась незаконной перепланировке.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск мэрии Новосибирска к ООО «Фэт-премиум», в котором чиновники требовали освободить находящееся в муниципальной собственности нежилое помещение на улице Колыванская, 8. В этом доме располагается винный ресторан Skopin омского предпринимателя Яна Скопина. Бизнесмен умер в октябре прошлого года.

Из материалов дела следует, что ООО «Фэт-премиум» арендовало помещение с марта 2019 года. В ходе проверки представители мэрии выяснили, что арендатор осуществил перепланировку, не согласовав ее с собственником недвижимости.

– Согласно п. 2.2.6 договора арендатор обязан не производить перепланировок объекта недвижимости без письменного согласования с арендодателем и держателем имущества муниципальной казны. 25.11.2024 проведено обследование использования нежилого помещения, в результате которого установлено несоответствие планировки арендуемых ответчиком нежилых помещений кадастровому паспорту от 14.01.2014, приложенному к договору, – говорится в материалах.

Арбитраж удовлетворил требования новосибирской мэрии, обязав ресторан съехать из помещения, а его учредителей восстановить первоначальную планировку объекта недвижимости.

Добавим, что в 2024 году новосибирский ресторан Skopin занял пятое место в национальной ресторанной премии WHERETOEAT Siberia.