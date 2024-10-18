Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Национальная ресторанная премия началась с минуты молчания в память о Яне Скопине.

Вчера, 17 октября, в Красноярске подвели итоги национальной ресторанной премии WHERETOEAT Siberia. Церемония награждения началась с минуты молчания в память о бизнесмене из Омска Яне Скопине, скончавшемся накануне. Почетное 5-е место занял его новосибирский Skopin, уточняет телеграмм-канал omsk_putevoditel.

Из  омских ресторанов в топ-50 лучших по Сибири вошел только «Осип Терлеев» Юрия Чащина. Он стал 22-м в этом списке, второй год подряд. Предприниматель приехал на церемонию вместе с женой и младшим сыном.

·Экономика/Бизнес

Национальная ресторанная премия началась с минуты молчания в память о Яне Скопине.

Вчера, 17 октября, в Красноярске подвели итоги национальной ресторанной премии WHERETOEAT Siberia. Церемония награждения началась с минуты молчания в память о бизнесмене из Омска Яне Скопине, скончавшемся накануне. Почетное 5-е место занял его новосибирский Skopin, уточняет телеграмм-канал omsk_putevoditel.

Из  омских ресторанов в топ-50 лучших по Сибири вошел только «Осип Терлеев» Юрия Чащина. Он стал 22-м в этом списке, второй год подряд. Предприниматель приехал на церемонию вместе с женой и младшим сыном.