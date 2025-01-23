Пациенты клиники могут вылечить зубы не только с помощью местной анестезии, но и с помощью наркоза.

Одна из частых причин, по которой пациенты откладывают свой визит к стоматологу – боязнь боли при стоматологических вмешательствах. Сегодня боли и страха от посещения стоматолога быть не должно! Все манипуляции можно проводить с применением анестезии. Стоматология «Евромед» – одна из немногих клиник, где проводят терапевтическое и хирургическое лечение с любым видом анестезии и под наблюдением врача анестезиолога-реаниматолога.

Дмитрий Геннадьевич Карболин, врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, оказывающий помощь в «Евромеде» на Лукашевича, рассказал о том, как проходит обезболивание с помощью ингаляционной анестезии, кому показан такой способ обезболивания и ответил на главный вопрос – действительно ли пациент может «проспать» стоматологические манипуляции?

- Дмитрий Геннадьевич, начнем с основного вопроса – для чего наркоз в стоматологии?

- Посещение стоматолога у многих людей до сих пор вызывает страх. Чтобы пациент не испытывал чувства страха при лечении, процедуры могут выполняться с применением медикаментозной седации. Если этого становится недостаточно, то в некоторых случаях (например, когда нет возможности сохранить взаимный контакт между доктором и пациентом в силу детского возраста, заболеваний центральной нервной системы и др.) лечение зубов осуществляется с применением ингаляционной анестезии.

- Какие препараты используются в «Евромеде»?

- В стоматологии «Евромеда» используются современные ингаляционные анестетики и гипнотики последнего поколения. Данные препараты позволяют комфортно и максимально безопасно перенести процедуру.

- Кому показаны стоматологические манипуляции именно с применением ингаляционной анестезии?

- По моему мнению, применение ингаляционной анестезии должно быть строго обосновано. Есть несколько случаев, когда в стоматологии она может стать настоящим спасением:

Сложные операции. Если пациенту предстоит серьезное стоматологическое вмешательство – удаление нескольких зубов, имплантация, костная пластика и др.

Лечение у детей. Стоматологические манипуляции могут быть выполнены с применением ингаляционной анестезии в крайнем случае, когда другие способы анестезии недостаточны. Также врач может порекомендовать лечение «во сне», когда у ребенка сильнейший страх врача-стоматолога, аллергия на местные анестетики, детский возраст до трех лет.

Особые потребности. Для людей с определенными медицинскими состояниями или особенностями психики применение ингаляционной анестезии может быть единственным способом провести безопасное и качественное лечение зубов.

Аллергия на местные анестетики. В редких случаях организм не воспринимает местные обезболивающие, и тогда оказание анестезиологического пособия может стать единственным решением, чтобы вылечить зубы без боли и стресса. Это может быть как ингаляционная анестезия, так и тотальная внутривенная анестезия.

- Какие ограничения существуют для использования наркоза?

- Показания и противопоказания к любому виду анестезии определяются при личном осмотре лечащего врача-стоматолога и врача анестезиолога-реаниматолога. При необходимости назначаются дополнительные обследования, после чего принимается решение о выборе способа анестезии. Главное правило – не навредить пациенту!

- Что происходит в назначенный день лечения, как пациента вводят в наркоз?

- После осмотра врача-стоматолога и врача анестезиолога-реаниматолога пациент приходит в назначенное время, подписывает согласие на лечение и размещается в стоматологическом кресле.

Врач анестезиолог-реаниматолог готовит пациента к выбранному способу анестезии: крепятся специальные датчики для контроля работы частоты сердечных сокращений, измерения артериального давления, насыщения крови кислородом. Далее проводится пункция периферической вены для введения лекарственных средств, при необходимости пациенту дают подышать кислородно-воздушной смесью ингаляционным анестетиком. Пациент постепенно начинает расслабляться и погружаться в сон.

Врач-стоматолог приступает к стоматологическим манипуляциям, а врач анестезиолог-реаниматолог контролирует жизненно важные функции пациента.

- Правда, что врач-анестезиолог все время находится рядом с пациентом при стоматологических манипуляциях?

- Конечно! В стоматологии «Евромеда» врач-анестезиолог, согласно Гарвардскому стандарту мониторирования пациента в интраоперационном периоде, находится рядом с пациентом во время анестезиологического пособия.

- Пациент действительно не будет чувствовать боли?

- Пациент находится в медикаментозном сне и обезболен, поэтому наличие болевого синдрома исключено.

- Дмитрий Геннадьевич, а какая требуется подготовка при лечении зубов с анестезиологическим пособием?

- Подготовку обсуждаем индивидуально с пациентом на первичной консультации. Но если выделить минимальный спектр обследований, то это общий анализ крови, глюкоза крови, ЭКГ. Пациент приходит в клинику строго натощак, за шесть часов до процедуры необходимо прекратить прием пищи и воды.

- А через какое время пациента уже отпускают домой?

- Пробуждение составляет от одной минуты до 15 минут, это время зависит от вида анестезии и исходного состояния пациента. В дальнейшем происходит наблюдение в палате пробуждения, где пациент отдыхает необходимое ему время. Как только врачи убеждаются, что пациент в хорошем самочувствии, его отпускают домой. В первые сутки запрещено садиться за руль и лучше остаться дома, т.к. используемые лекарственные препараты могут вызывать чувство эйфории, короткой амнезии.

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