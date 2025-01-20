Экспертиза показала, что двухсотлетний объект утрачен.
Сенсационные данные обнародовали в Министерстве культуры Омской области. Здание казарменной кухни на Партизанской, 5, 1820 года постройки решено не включать в реестр объектов культурного наследия часть комплекса «Второй Омской крепости».
Причиной для такого решения стала экспертиза, показавшая, что здание полностью утрачено.
– На дату проведения экспертизы здание полностью физически утрачено. Бывшее местоположение объекта установлено согласно карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия на территории города Омска Правил землепользования и застройки города Омска (2010 г.), – цитирует документ «СуперОмск».
Эксперты предположили, что объект разрушился в 2000-х годах. Интересно, что здание с таким же адресом, казарму 1822–1023 гг. постройки в аварийном состоянии, в прошлом году депутаты горсовета исключили из программы приватизации. Объект планировали сдать в аренду.