Планеты от Меркурия до Нептуна выстроятся в один ряд.

В Омском планетарии рассказали, смогут ли наблюдать предстоящий парад планет омичи. Восемь планет (от Меркурия до Нептуна) должны выстроиться в одну линию или находиться в узком сектор) по одну сторону от Солнца. Это происходит раз в 170 лет. Последний подобный парад был в 1982 году, еще один будет в в 2161 году.

– Везде пишут о параде планет прямо сейчас. В настоящее время планеты находятся в секторе 140 градусов, это в несколько раз больше необходимого сектора в 20–30 градусов, чтобы назвать событие парадом. Однако вечером мы можем увидеть практически все планеты Солнечной системы. Видны четыре из пяти планет, видимых глазу, кроме Меркурия. Планеты Уран и Нептун по определению не видны глазом, только в телескоп, – отметили в планетарии.

Только что прошло противостояние Марса, которое происходит раз в два года. Сейчас на небе он слабее Юпитера. Ближайшие полтора месяца Венера будет приближаться к Земле, серп планеты будет увеличиваться, но видимость ухудшится из-за приближения планеты к Солнцу.