Омск-Информ
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·Общество

Его можно найти в «Меге».
Вчера, 17 января, в Омской «Меге» открылся магазин FACE CODE. Это первый бутик бренда в городе. Он расположился рядом с O’stin и Zolla.
– В магазине можно найти одежду и аксессуары для любого аспекта жизни – от работы и учебы до поездки за город, встреч с друзьями и похода на вечеринку, – рассказали в пресс-службе «Меги».
Напомним, бренд FACE CODE принадлежит сети O’stin. Он расположился в торговом центре «Мега» (бульвар Архитекторов, 35) рядом с уже известными омичам O’stin и Zolla.
·Общество

Его можно найти в «Меге».
Вчера, 17 января, в Омской «Меге» открылся магазин FACE CODE. Это первый бутик бренда в городе. Он расположился рядом с O’stin и Zolla.
– В магазине можно найти одежду и аксессуары для любого аспекта жизни – от работы и учебы до поездки за город, встреч с друзьями и похода на вечеринку, – рассказали в пресс-службе «Меги».
Напомним, бренд FACE CODE принадлежит сети O’stin. Он расположился в торговом центре «Мега» (бульвар Архитекторов, 35) рядом с уже известными омичам O’stin и Zolla.