Министр финансов Омской области рассказал, как ликвидировали ЧП с задержками авансов бюджетникам.

Сегодня, 16 января, заместитель председателя правительства, министр финансов Омской области Вадим Чеченко раскрыл, как удалось ликвидировать ЧП с задержками авансовых выплат бюджетникам. Он объяснил возникновение ситуации массовым техническим сбоем.

– В целом был сбой не только по Омской области, а общероссийский. С чем связан, комментировать не стану, компетентные органы назовут причину. Сбой был техническим: информационная система федерального казначейства легла в какой-то момент, и в течение дня она не работала. Потому платежи, заявленные на вчерашний день, долго не проходили, – пояснил Чеченко.

Он уточнил, что для решения проблемы предпринимались разные меры. Но в один день это сделать проблематично. Часть платежей пришлось обрабатывать вручную.

– Не работал самый важный блок СуФД, передачи документов. В течение дня эту проблему решали. До конца дня решить не удалось. Какие-то платежи начали проходить, а что-то удалось реализовать вручную, – прокомментировал министр.

Министра финансов порадовало то, что сотрудники бюджетных организаций сразу просигналили о проблеме. Значит, люди привыкли к своевременности выплат. Особых указаний с его стороны или от руководителя УФК по Омской области Галины Сердюковой не потребовалось, так как специалисты знали, что делать и как в короткие сроки исправить ситуацию.

– Приведу сравнение: когда в операционной хирург проводит операцию и возникает нестандартная ситуация, он не уходит на обед и не заканчивает рабочий день, а доводит дело до конца, потому что это не обсуждается. Мы, конечно, финансисты, клятву Гиппократа не давали, но тем не менее каждый понимает, что зарплата должна прийти вовремя, – дополнил Чеченко.

К десяти часам вечера деньги поступили на банковские счета.

Министр финансов добавил, что лично подключился к ситуации, чтобы объяснить жителям региона причину задержек и назвать сроки устранения проблемы.