Омск-Информ
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·Общество

Министр финансов региона заверил, что средства поступят на счета работников.

Вчера, 15 января, работники бюджетных организаций в Омске сообщили о задержках в выплате авансов. Министр финансов региона Вадим Чеченко оперативно прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале. По его словам, причиной задержки стала техническая проблема.

– Сбой, возникший в федеральной информационной системе, на настоящий момент устранен, федеральное казначейство принимает все меры, чтобы платежи прошли сегодня до конца дня. Ситуация находится на контроле, – рассказал Чеченко.

Также через час он уточнил, что, по информации от руководителя Управления федерального казначейства по Омской области Галины Сердюковой, проблема была устранена, а деньги были перечислены в банки для зачисления на счета работников.

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·Общество

Министр финансов региона заверил, что средства поступят на счета работников.

Вчера, 15 января, работники бюджетных организаций в Омске сообщили о задержках в выплате авансов. Министр финансов региона Вадим Чеченко оперативно прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале. По его словам, причиной задержки стала техническая проблема.

– Сбой, возникший в федеральной информационной системе, на настоящий момент устранен, федеральное казначейство принимает все меры, чтобы платежи прошли сегодня до конца дня. Ситуация находится на контроле, – рассказал Чеченко.

Также через час он уточнил, что, по информации от руководителя Управления федерального казначейства по Омской области Галины Сердюковой, проблема была устранена, а деньги были перечислены в банки для зачисления на счета работников.

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