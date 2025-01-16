«Газпром нефть» проводит турнир, в котором будут участвовать старшеклассники из шести российских регионов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Начался прием заявок на интеллектуальный турнир для старшеклассников «Умножая таланты». Его ежегодно проводит компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».

Принять участие в турнире могут учащиеся с 8 по 11 класс из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Участники турнира получат практический опыт решения задач, применимый в нефтегазовой отрасли, а победители и призеры – до 10 баллов на ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России. Речь идет про Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МИРЭА – Российский технологический университет, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.

– Участие в турнире «Умножая таланты» помогает одаренным старшеклассникам раскрыть свои способности и начать строить успешную карьеру уже со школьной скамьи, причем независимо от того, где они живут – в крупных городах или отдаленных селах, – рассказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. – Под руководством профессионалов ребята предлагают идеи и разрабатывают проекты, развивают навыки коммуникации, учатся работать в команде, заводят новые знакомства и обретают уверенность в своих силах. Решение практических задач, связанных с работой в нефтяной отрасли, помогает школьникам лучше понять свои профессиональные предпочтения, а дополнительные баллы к ЕГЭ дают весомые преимущества при поступлении в лучшие вузы страны.

Подать заявку для участия в турнире можно до 19 февраля на цифровой платформе «Родные города». По итогам тестирования образуются команды, которые будут участвовать в региональном этапе турнира.

Конкурсанты будут решать практические задачи по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию. Затем свои проекты нужно защитить перед экспертами. Победители регионального этапа пройдут в финал, который состоится в апреле в Санкт-Петербурге.

В Омской области турнир проходит при поддержке Омского НПЗ. На предприятии придают особое значение образовательным проектам для школьников.

– Турнир «Умножая таланты» работает на укрепление кадрового потенциала региона, – считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Проект отличается своей направленностью на решение актуальных задач в сфере нефтепереработки. Талантливые школьники – это перспективные молодые специалисты, которых мы с удовольствием в будущем примем на предприятие.

Отметим, что турнир «Умножая таланты» проводится уже в десятый раз.