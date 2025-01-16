Руководитель Марьяновского городского поселения лоббировал финансовые интересы предприятия, которое раньше возглавлял.

Омские силовики завершили расследование уголовного дела в отношении главы Марьяновского городского поселения. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, обвиняемый в 2017 году совершил ряд действий по списанию задолженности в 6 миллионов рублей по договору аренды с ООО «Сибирь», где он на тот момент работал директором.

Силовики предполагают, что руководитель заключил с муниципалитетом договор аренды здания банно-прачечного комбината с возможностью сдачи помещений в субаренду. А также проведения капитального ремонта здания в счет арендной платы. Однако в нарушение условий договора указанная организация произвела конструктивные изменения в здании в интересах субарендаторов, при этом арендную плату не вносила.

В дальнейшем обвиняемый, будучи избранным главой поселения, формально прекратив руководить фирмой, способствовал вынесению судебного решения в пользу данной организации о списании задолженности по арендным платежам на сумму более 6 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Любинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.