Омск-Информ
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·Общество

Мэр Омска рассказал, куда денут снег со специализированной свалки на Левобережье.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился итогами своего визита на снежный полигон Кировского округа. Судя по всему, глава города познакомился с работой локации. Здесь скопилось уже 120 тыс. куб. м снежно-песчаной смеси с дорог. Сюда привозят последствия зимних осадков и сторонние предприятия, имеющие специальные талоны.   

Всего на 6 городских снежных свалках в круглосуточном режиме сейчас собрано порядка 365 куб. м снега. Это на 70 тысяч больше, чем в прошлом году.

– Самосвалы УДХБ, а также привлеченная техника перемещаются в челночном режиме. В один кузов входит от 10 до 25 кубов снега, в зависимости от марки машины. На приемке работают бульдозеры, которые равномерно распределяют снежные массы по территории полигонов, – пояснил Шелест принцип работы.

В феврале объемы увеличатся: особое внимание уделят дорогам к микрорайонам, проездам, а также подготовке мест подтопления к весне. Летом на свалках проведут рекультивацию.

·Общество

Мэр Омска рассказал, куда денут снег со специализированной свалки на Левобережье.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился итогами своего визита на снежный полигон Кировского округа. Судя по всему, глава города познакомился с работой локации. Здесь скопилось уже 120 тыс. куб. м снежно-песчаной смеси с дорог. Сюда привозят последствия зимних осадков и сторонние предприятия, имеющие специальные талоны.   

Всего на 6 городских снежных свалках в круглосуточном режиме сейчас собрано порядка 365 куб. м снега. Это на 70 тысяч больше, чем в прошлом году.

– Самосвалы УДХБ, а также привлеченная техника перемещаются в челночном режиме. В один кузов входит от 10 до 25 кубов снега, в зависимости от марки машины. На приемке работают бульдозеры, которые равномерно распределяют снежные массы по территории полигонов, – пояснил Шелест принцип работы.

В феврале объемы увеличатся: особое внимание уделят дорогам к микрорайонам, проездам, а также подготовке мест подтопления к весне. Летом на свалках проведут рекультивацию.