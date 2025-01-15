Мэр Омска рассказал, куда денут снег со специализированной свалки на Левобережье.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился итогами своего визита на снежный полигон Кировского округа. Судя по всему, глава города познакомился с работой локации. Здесь скопилось уже 120 тыс. куб. м снежно-песчаной смеси с дорог. Сюда привозят последствия зимних осадков и сторонние предприятия, имеющие специальные талоны.

Всего на 6 городских снежных свалках в круглосуточном режиме сейчас собрано порядка 365 куб. м снега. Это на 70 тысяч больше, чем в прошлом году.

– Самосвалы УДХБ, а также привлеченная техника перемещаются в челночном режиме. В один кузов входит от 10 до 25 кубов снега, в зависимости от марки машины. На приемке работают бульдозеры, которые равномерно распределяют снежные массы по территории полигонов, – пояснил Шелест принцип работы.

В феврале объемы увеличатся: особое внимание уделят дорогам к микрорайонам, проездам, а также подготовке мест подтопления к весне. Летом на свалках проведут рекультивацию.