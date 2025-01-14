Журналист и хоккейный обозреватель Алексей Шевченко во время эфира на YouTube канале «Это хоккей, брат!», рассказал детали отставки исполняющего обязанности генерального менеджера омского «Авангарда».
По словам инсайдера, отставка произошла после конфликта, связанного с подписанием Наиля Якупова.
– Я знаю эту историю. Почему ушел из клуба Евгений Забуга? Он ушел, отказавшись подписывать компенсацию – эти 40 миллионов, чтобы с ним не связывали эту сделку. Он посчитал, что это невыгодно и вообще глупо – платить за неограниченно свободного агента такую компенсацию. Как мне рассказывали, Кожевников там кричал: «Вы вообще должны были его подписать после прошлого сезона, меня не волнует количество денег». Отдали 40 миллионов – и не прогадали как минимум, – рассказал Шевченко.
В этом сезоне в составе омичей Наиль Якупов забросил 9 шайб и отдал 8 голевых передач в 18 матчах при коэффициенте полезности «+7».