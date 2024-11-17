Переходом игрока и выплатой компенсации лично занимался руководитель клуба Евгений Кожевников.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, а ныне хоккейный эксперт Алексей Потапов рассказал о деталях возвращения в «Авангард» нападающего Наиля Якупова. «Ястребы» подписали с ним соглашение до конца сезона, компенсация клубу «Куньлунь Ред Стар» составила 40 млн рублей.
По данным инсайдера, переходом Якупова в «Авангард» лично занимался новый председатель совета директоров омского клуба Евгений Кожевников.
– Евгений Кожевников лично курировал этот трансфер. Он был максимально заинтересован в том, чтобы этот трансфер состоялся и чтобы форвард пополнил ряды хоккеистов Омска. Председатель совета директоров был лично погружен во все нюансы этого трансфера, начиная от компенсации и заканчивая переговорами, – написал Потапов в своем телеграм-канале.
Отметим, что по ходу нынешнего сезона «Авангард» вернул сразу четырех хоккеистов, ранее выступавших в составе «ястребов». Как утверждают инсайдеры, бывший генменеджер клуба, а ныне тренер основной команды Антон Курьянов в последних сделках не участвовал.