За это на него завели уголовное дело.

Кормиловский районный суд Омской области заключил под стражу местного жителя, которого обвиняют в организации деятельности нежелательной в России религиозной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Мужчина проведет в СИЗО два месяца.

Как сообщает пресс-служба омских судов, он организовал закрытые религиозные служения под названием «Встреча с Богом», где демонстрировал видеозаписи пасторов «Завета церквей TCCN». Решением Генеральной прокуратуры РФ от 07 июня 2023 года международная организация «Завет церквей TCCN» признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Ранее мужчину уже судили за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием.

Отметим, что постановление не вступило в законную силу. Его обжаловал адвокат мужчины.