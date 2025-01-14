Омск-Информ
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·Авто

На новой конечной создают условия для отдыха водителей.
Троллейбус № 8, который курсирует в Омске между «Ермаком» и улицей Гашека, продлят до Лукьяновки. Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец на ГТРК «Иртыш».
Специалисты департамента занимаются организационными вопросами, связанными с запуском маршрута. Они создадут места для отдыха водителей и кондукторов на конечной остановке.
Кормилец также напомнил, что троллейбусы № 5, 7М и 10 в Омске запустят после ремонта бульвара Архитекторов и оборудования разворотной площадки.
1918
·Авто

На новой конечной создают условия для отдыха водителей.
Троллейбус № 8, который курсирует в Омске между «Ермаком» и улицей Гашека, продлят до Лукьяновки. Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец на ГТРК «Иртыш».
Специалисты департамента занимаются организационными вопросами, связанными с запуском маршрута. Они создадут места для отдыха водителей и кондукторов на конечной остановке.
Кормилец также напомнил, что троллейбусы № 5, 7М и 10 в Омске запустят после ремонта бульвара Архитекторов и оборудования разворотной площадки.
1918