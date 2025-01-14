Омск-Информ
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Большое родительское собрание состоится 18 января.

ОмГУ приглашает родителей абитуриентов 2025 года в гости! Вас ждет:

  • обзор образовательных программ университета, в том числе новых,
  • правила приема в вуз в 2025 году,
  • алгоритмы поступления,
  • количество бюджетных мест, выделенных на 2025 год.

Это прекрасная возможность поближе познакомиться с факультетами и направлениями подготовки. Напомним, ОмГУ провел реинжиниринг образовательных программ. В 2025 году первокурсники начнут обучение по модернизированным образовательным программам. Некоторые профили совершенно новые. Среди них:

  • природопользование и экологическая экспертиза,
  • когнитивные системы связи и искусственный интеллект,
  • химия новых материалов и лекарственных препаратов,
  • компьютерный дизайн и цифровые стартапы,
  • политический консалтинг и PR,
  • маркетинг и рыночная аналитика,
  • управление в креативных индустриях.

Кроме того, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского обновил перечень вступительных испытаний. Русский язык обязателен для всех поступающих – это первое вступительное испытание. Второе испытание – профильный предмет, а третье –  несколько профильных предметов по выбору – в ОмГУ альтернатива есть почти на все направления подготовки. Это значит, что можно сдать несколько предметов по третьему профильному испытанию, при этом вуз зачтет лучший результат.

Выпускники 9-х классов смогут узнать о том, как стать студентом Института среднего профессионального образования и довузовской подготовки – колледжа ОмГУ. 

Ждем вас 18 января к 14:00 в главном корпусе ОмГУ (ул. Фрунзе, 6).

Вся актуальная информация о поступлении в группе приемной комиссии.

Не упусти шанс побывать в университете и узнать о поступлении всё!

До встречи в ОмГУ!

Большое родительское собрание состоится 18 января.

ОмГУ приглашает родителей абитуриентов 2025 года в гости! Вас ждет:

  • обзор образовательных программ университета, в том числе новых,
  • правила приема в вуз в 2025 году,
  • алгоритмы поступления,
  • количество бюджетных мест, выделенных на 2025 год.

Это прекрасная возможность поближе познакомиться с факультетами и направлениями подготовки. Напомним, ОмГУ провел реинжиниринг образовательных программ. В 2025 году первокурсники начнут обучение по модернизированным образовательным программам. Некоторые профили совершенно новые. Среди них:

  • природопользование и экологическая экспертиза,
  • когнитивные системы связи и искусственный интеллект,
  • химия новых материалов и лекарственных препаратов,
  • компьютерный дизайн и цифровые стартапы,
  • политический консалтинг и PR,
  • маркетинг и рыночная аналитика,
  • управление в креативных индустриях.

Кроме того, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского обновил перечень вступительных испытаний. Русский язык обязателен для всех поступающих – это первое вступительное испытание. Второе испытание – профильный предмет, а третье –  несколько профильных предметов по выбору – в ОмГУ альтернатива есть почти на все направления подготовки. Это значит, что можно сдать несколько предметов по третьему профильному испытанию, при этом вуз зачтет лучший результат.

Выпускники 9-х классов смогут узнать о том, как стать студентом Института среднего профессионального образования и довузовской подготовки – колледжа ОмГУ. 

Ждем вас 18 января к 14:00 в главном корпусе ОмГУ (ул. Фрунзе, 6).

Вся актуальная информация о поступлении в группе приемной комиссии.

Не упусти шанс побывать в университете и узнать о поступлении всё!

До встречи в ОмГУ!