Большое родительское собрание состоится 18 января.

ОмГУ приглашает родителей абитуриентов 2025 года в гости! Вас ждет:

обзор образовательных программ университета, в том числе новых,

правила приема в вуз в 2025 году,

алгоритмы поступления,

количество бюджетных мест, выделенных на 2025 год.

Это прекрасная возможность поближе познакомиться с факультетами и направлениями подготовки. Напомним, ОмГУ провел реинжиниринг образовательных программ. В 2025 году первокурсники начнут обучение по модернизированным образовательным программам. Некоторые профили совершенно новые. Среди них:

природопользование и экологическая экспертиза,

когнитивные системы связи и искусственный интеллект,

химия новых материалов и лекарственных препаратов,

компьютерный дизайн и цифровые стартапы,

политический консалтинг и PR,

маркетинг и рыночная аналитика,

управление в креативных индустриях.

Кроме того, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского обновил перечень вступительных испытаний. Русский язык обязателен для всех поступающих – это первое вступительное испытание. Второе испытание – профильный предмет, а третье – несколько профильных предметов по выбору – в ОмГУ альтернатива есть почти на все направления подготовки. Это значит, что можно сдать несколько предметов по третьему профильному испытанию, при этом вуз зачтет лучший результат.

Выпускники 9-х классов смогут узнать о том, как стать студентом Института среднего профессионального образования и довузовской подготовки – колледжа ОмГУ.

Ждем вас 18 января к 14:00 в главном корпусе ОмГУ (ул. Фрунзе, 6).

Вся актуальная информация о поступлении в группе приемной комиссии.

Не упусти шанс побывать в университете и узнать о поступлении всё!

До встречи в ОмГУ!