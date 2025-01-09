Уже шестую зиму подряд елки из частных и многоквартирных домов вывозятся в рамках оплаты за обращение с ТКО.

С окончанием новогодних праздников пришло время попрощаться с зелеными красавицами – елками и соснами. Регоператор «Магнит» напоминает, что хвойные деревья, которые были использованы для украшения жилья, относятся к крупногабаритным отходам и их следует оставлять на площадках для КГО. Если таковых нет, то рядом с площадкой, на которой установлены контейнеры для бытового сбора мусора.

В «Маните» просят не ставить елки и сосны в сами контейнеры. Это приводит к тому, что мусор будет некуда выбрасывать и на площадке образуется свалка, которую нужно будет убирать дворнику. Кроме того, деревья могут сломать прессующее оборудование в мусоровозах.

Региональный оператор позаботится о том, чтобы хвойные деревья были вывезены в соответствии с графиком вывоза крупногабаритного мусора. После этого они отправятся на заводы по обработке твердых коммунальных отходов, где их переработают в щепу. Эта щепа станет полезной для отсыпки проездов на полигонах и территории заводов.

Порядок утилизации новогодних елей действует в регионе уже шестой год подряд.