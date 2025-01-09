Городские службы продолжают борьбу с последствиями снегопадов, очищая дороги и тротуары.

В Омске за новогодние каникулы было вывезено более 40 тысяч кубометров снега. Дорожные службы в ночное время выходили на прометание и уборку улиц. Для сохранения безопасности дорожного движения и минимизации рисков образования накатов и гололеда специальные звенья утром провели прометание основных дорог и противогололедную обработку.

– Сегодня бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства займутся уборкой снега на участках улиц 12 Декабря, Перелета, Комарова, Калинина, Лизы Чайкиной, Магистральной, 7-й и 24-й Северной, Орджоникидзе и других, – рассказал в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.

Также он добавил, что сегодня днем на омских улицах будет задействовано более 140 единиц техники, при ухудшении погодных условий это количество будет увеличено. Ручной уборкой снега займутся 172 человека. В приоритете – остановки общественного транспорта и тротуары.