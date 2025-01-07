Ирина Варнавская поделилась, что смогла перезагрузиться перед дальнейшей работой.
Министр труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская рассказала в соцсетях, как провела новогодние праздники. Супруга сына экс-спикера Заксобрания, воспитывающая троих детей, вместе с семьей наслаждалась видами природы и занималась горнолыжным спортом.
- Новогодние каникулы всегда проводим с семьей активно. И это год не стал исключением. Погода нас по-настоящему побаловала – легкий морозец и небольшие снегопады были комфортны для активного горнолыжного отдыха и позволили провести эти праздничные дни с пользой для здоровья и полюбоваться живописными уголками природы, - сообщила подписчикам Варнавская.
Министр труда набралась сил для дальнейшей работы.
- Такие активные зимние каникулы позволили мне перезагрузиться и зарядиться энергией для дальнейшей работы,- отметила глава ведомства.
Свои впечатления чиновница дополнила снимком в горнолыжном костюме. В комментариях к посту Ирина Варнавская не стала скрывать, что провела новогодний досуг на Шерегеше.