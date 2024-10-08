Экспертная комиссия высоко оценила программу «Здоровье и благополучие», включающую направления по охране здоровья и поддержке физической активности.

Омский НПЗ занял сразу два первых места в номинациях – «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Это обеспечило предприятию победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

– Омский НПЗ регулярно подтверждает высокий уровень условий труда по самым современным стандартам. Достойна особого внимания система охраны здоровья и благополучия сотрудников. Уверена, что опыт ОНПЗ в этой сфере должен быть применен и на других промышленных предприятиях региона, – отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

Уточним, что конкурс проводился в 17 номинациях среди предприятий различных отраслей промышленности. В частности, программа «Здоровье и благополучие» Омского НПЗ получила высокую оценку экспертной комиссии. Программа, которую предприятие реализует с 2021 года, включает ряд направлений по охране здоровья и поддержке физической активности.

Эффективная реализация социальных гарантий также добавила баллов при оценке ОНПЗ. Предприятие предоставляет своим сотрудникам программы ДМС, организует санаторно-курортное лечение, здесь отлично развита спортивная инфраструктура.

Таким образом, Омский НПЗ последовательно развивает комплексную программу охраны и укрепления здоровья сотрудников и внедряет практики здорового образа жизни.

– Омский НПЗ ведет большую работу по сохранению и укреплению здоровья сотрудников. Победа в региональном этапе конкурса свидетельствует о том, что мы идем в правильном направлении. Мы создали систему, которая включает все составляющие благополучия наших сотрудников – от профилактики заболеваний и до поддержки здорового образа жизни, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что отдельную оценку жюри конкурса получило сервисное подразделение ОНПЗ – Нефтехимремонт. Оно заняло первое место в номинации «За трудоустройство инвалидов в организации» и признано лучшим работодателем года.