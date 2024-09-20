На заседании комитета по соцполитике областного парламента Ирина Варнавская рассказала о реализации госпрограммы по созданию доступной среды для людей с инвалидностью.

Накануне на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Омской области глава регионального Минтруда Ирина Варнавская отчиталась о реализации госпрограммы по созданию доступной среды для людей с инвалидностью.

В 2023 году Омская область продолжила активную работу по созданию доступной среды для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Реализация государственной программы «Доступная среда» была ключевым направлением в этом процессе. По информации министра труда и социального развития Омской области Ирины Варнавской, выступившей с докладом накануне на заседании комитета по социальной политике областного парламента, в 2023 году на реализацию программы было выделено 79,4 миллиона рублей из регионального бюджета.

Важность этой программы сложно переоценить. Она направлена на создание условий, максимально приближенных к полноценной жизни для людей с ограничениями по здоровью. «Доступная среда» – это не просто о пандусах и лифтах. Это – о возможности получать образование, работу, участвовать в культурной жизни, иметь доступ к медицинской помощи и транспорту, в общем, жить полноценной жизнью.

Ирина Варнавская рассказала депутатам профильного комитета, что в 2023 году мероприятия по поддержке граждан с инвалидностью проводились в рамках госпрограммы «Доступная среда», а с 2024 года ее реализация будет осуществляться в рамках более широкой госпрограммы «Социальная поддержка населения».

– В регионе за последние годы многое сделано для адаптации инфраструктуры под возможности инвалидов и других маломобильных категорий граждан. Обустройство пандусов, оборудование остановочных комплексов, приобретение специализированного транспорта, обустройство жилых помещений пандусами, приобретение технических средств реабилитации – это лишь часть комплексной работы по созданию доступной среды в Омской области. Эти вопросы находятся на постоянном контроле главы региона Виталия Павловича Хоценко и органов власти всех уровней, – отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

По информации министра, для обустройства зданий и помещений для инвалидов в шести подведомственных Минтруду учреждениях были выполнены работы по капремонту входных групп, санитарных комнат, зон оказания услуг на общую сумму 8 млн рублей.

Для службы «Социальное такси» были закуплены 5 мобильных лестничных гусеничных подъемников, а для Пушкинского дома-интерната и Таврического дома-интерната для престарелых и инвалидов закуплены специализированные автомобили для перевозки инвалидов-колясочников.

Администрацией Омска за счет субсидии Минтруда в объеме 30 млн рублей оборудованы 28 остановочных комплексов.

Председатель комитета задал ряд вопросов и предложил рассмотерь возможность использования коммерческих такси для нужд инвалидов.

В 2023 году в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации 14 инвалидов получили компенсацию расходов по обустройству жилых помещений на общую сумму 1,3 млн рублей.

На сумму 20,2 млн рублей были закуплены технические средства реабилитации регионального перечня для 1 942 инвалидов.

В 68 жилых домах установлены стационарные, откидные пандусы для инвалидов-колясочников на общую сумму 10 млн рублей.

В 2024 году на получение компенсации расходов по обустройству жилых помещений предусмотрены средства в размере 1,5 млн рублей. По состоянию на начало сентября 2024 года компенсацию получили 9 человек на общую сумму 872,4 тысячи рублей.

В этом году для закупки технических средств реабилитации предусмотрена сумма в размере 24,9 млн рублей. По состоянию на начало сентября закуплено и выдано уже 2 670 единиц технических средств реабилитации, обеспечено более 1 000 человек.

В рамках обустройства входных групп жилых помещений инвалидов-колясочников стационарными, откидными пандусами предусмотрено 7 млн рублей. Сейчас пандусы установлены для 47 инвалидов, ведутся работы по установке пандусов еще для 10 человек.

Кроме того, администрацией Омска за счет средств субсидии Минтруда в объеме 30 млн рублей планируется оборудование для маломобильных групп населения 26 остановочных комплексов. Пока что оборудовано 16 комплексов, срок завершения всех работ – октябрь текущего года.