Омск-Информ
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·Общество

Всего жители региона выиграли в совокупности почти 37 млн рублей.

Стали известны итоги новогоднего тиража одной из популярных лотерей. По данным пресс-службы, в совокупности жители Омской области выиграли 36 781 337 рублей.

И один из них заполучил 1 млн рублей. При этом удачливый омич не пришел за выигрышем.

Всего в Омской области было приобретено 166 768 выигрышных билетов.

·Общество

Всего жители региона выиграли в совокупности почти 37 млн рублей.

Стали известны итоги новогоднего тиража одной из популярных лотерей. По данным пресс-службы, в совокупности жители Омской области выиграли 36 781 337 рублей.

И один из них заполучил 1 млн рублей. При этом удачливый омич не пришел за выигрышем.

Всего в Омской области было приобретено 166 768 выигрышных билетов.