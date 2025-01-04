Победителю торгов нужно будет убирать снежные массы ручным способом и механической щеткой на тракторе.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика, который поможет с уборкой снега в пешеходных зонах в центре Омска. Речь идет об улицах Ленина и Чокана Валиханова, а также территории Городского сада.

Все эти места выложены дорогим и качественным гранитом, убирать снег с которого нужно максимально осторожно. Это делается ручным способом, а также с помощью механической щетки на тракторе небольшой мощности. Для скалывания льда используется ледоруб с топором.

За работы, которые будут выполняться по заявкам УДХБ до 15 апреля, заказчик предлагает 5 млн рублей – это максимальная цена контракта. Победителя торгов, предложившего самую низкую цену, назовут 15 января.