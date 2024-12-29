Новый форвард омичей стал лучшим игроком матча, забросив две шайбы и сделав голевую передачу.

Вчера, 28 декабря, матч омского «‎Авангарда»‎ с тольяттинской «‎Ладой»‎ завершился победой омичей со счетом 7:6. С приездом главного тренера в команде не только изменился состав звеньев, но и приехал новый игрок из ЦСКА, которого получили благодаря обмену Коула Касселса. Нападающий Константин Окулов не только сразу попал в первое звено команды, но и стал лучшим игроком матча, забросив 2 шайбы и отдав 1 голевую передачу.

– Приятно набирать очки, но в первую очередь я очень благодарен ребятам, персоналу, которые подсказали и помогли. В команде очень по-доброму приняли, и это мне помогло. После долгого периода в ЦСКА адаптировался к первой игре, и партнеры помогли. Я думаю, из-за этого вышла такая хорошая игра. Но это только одна игра. Впереди еще очень много работы, – поделился Окулов мнением о своем дебюте.

Форвард заметил, что команда нуждается в улучшении игры в обороне, потому что сопернику давали слишком много возможностей забить, чем они успешно пользовались. В целом сама игра получилась довольно открытая. По мнению Окулова, это нормально, ведь в команде новый тренер, новая система и все потихоньку в нее вникают. Со временем команда будет улучшать свою игру и не давать противнику столько забивать.

Также он поделился мнением касательно своих партнеров, с которыми за короткий срок получилось наладить сыгранность.

– Если у ребят хватает мастерства, то главное им не мешать и грамотно подстроиться. Я смотрю, где мне находиться на площадке, чтобы приносить больше пользы, – рассказал нападающий.

Окулов отметил, что ему понравился этот матч и он уверен, что со временем игра команды будет еще интереснее и лучше. На вчерашней пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше раскрыл, что не хотел менять Коула Касселса, однако именно его запросил ЦСКА в обмен на Константина Окулова.