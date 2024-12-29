Конкурс, направленный на популяризацию раздельного сбора мусора и снижение экологического следа, собрал сто детей из сельских районов области и Омска.

Конкурс, направленный на популяризацию раздельного сбора отходов и снижение экологического следа, организовал Омский региональный оператор по обращению с отходами. Елочные игрушки из бытовых отходов представили сто ребят – омичи и жители сельских районов области. Игрушки, выполненные с фантазией и в единственном экземпляре, оценивались за оригинальность идеи, качество исполнения и экологическую составляющую.

Всем участникам конкурса достались подарки, подготовленные регоператором по ТКО, и благодарственные письма. Их подписали глава министерства природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина и руководитель регоператора «Магнит» Карен Егоян. Награждение прошло в Общественной палате Омской области. Первое, второе и третье места завоевали: Федор Зайцев, Мария Кучерявенко и Роман Хоряк. «Призы зрительских симпатий» достались Вике Бахтуринрй и сестрам Варваре и Стефании Валль. Елочные игрушки, сделанные ими, собрали максимальное количество лайков и комментариев в аккаунте котенка Магнитика в VK.

Сорок новогодних игрушек, представленных на конкурс, украсили елку в Омском доме малютки. Об этом сообщил член общественной палаты, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Алексей Соловьев.

– Ваши творения не только радуют глаз, но и помогают сохранить нашу природу. Вы – настоящие защитники лесов и рек, ведь благодаря вам мир становится чище и ярче. Я горжусь вами и благодарю за ваш вклад в это важное дело. Вы показываете, как из простых вещей можно создать нечто удивительное, и это настоящее волшебство. Пусть Новый год принесет вам много новых идей и вдохновения. Пусть каждый день будет наполнен чудесами и добрыми делами, – пожелал Алексей Соловьев.

Организаторы считают, что подобные мероприятия играют важную роль в формировании экологической культуры и ответственного отношения к природе.