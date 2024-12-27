За три года подсудимые обманули 55 человек.

Сегодня, 27 декабря, Первомайский районный суд вынес приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве. Подсудимыми оказались 14 женщин в возрасте от 28 до 60 лет и 31-летний мужчина.

Суд установил, что подсудимые работали в медицинских центрах, которые создали два лица (уголовное дело в отношении них выделили в отдельное производство, потому что обвиняемые сбежали, и их объявили в розыск). Подсудимые завлекали клиентов, среди которых были в основном женщины, под предлогом проблем со здоровьем.

После чего омичек вынуждали обманом проходить лечение и покупать разные препараты. Потерпевшие не понимали, что стали жертвами мошенников, поэтому оформляли на себя кредиты для оплаты дорогостоящего лечения. За три года, с 2014-го по 2017-й, они обманули 55 человек.

Подсудимые не признали свою вину. Суд приговорил пятерых из них к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 2 лет до 2 лет 9 месяцев. Еще 10 осужденных получили от года до двух лет условно. Суд удовлетворил иски о возмещении материального ущерба. Приговор еще не вступил в силу.