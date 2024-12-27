Омск-Информ
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·Общество

В происшествии пострадал только один человек.
Сегодня около 12:43 в Омске, в пятиэтажном доме на Космическом проспекте, произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир на 3-м этаже.
На место выехали 11 сотрудников МЧС на 2 пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось к 13:10. Площадь пожара составила 15 кв. м.
– Огнеборцы спасли женщину с ограниченными возможностями здоровья. Она получила травмы, передана медицинским работникам, – сообщили в МЧС.
Самостоятельно из дома эвакуировались 15 человек.
·Общество

В происшествии пострадал только один человек.
Сегодня около 12:43 в Омске, в пятиэтажном доме на Космическом проспекте, произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир на 3-м этаже.
На место выехали 11 сотрудников МЧС на 2 пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось к 13:10. Площадь пожара составила 15 кв. м.
– Огнеборцы спасли женщину с ограниченными возможностями здоровья. Она получила травмы, передана медицинским работникам, – сообщили в МЧС.
Самостоятельно из дома эвакуировались 15 человек.