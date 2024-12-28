Работавший с 2017 года Центр медосмотров «Евромед» на Маркса, 15, стал настолько востребованным, что его решили расширить и перевели в новый корпус.

Отделение Центр медосмотров «Евромед», располагавшееся в течение 7 лет на Маркса, 15, было очень востребовано: туда приезжали и омичи, и жители Омской области. Клиентами были не только физические, но и юридические лица, которые направляли на медицинские комиссии своих сотрудников.

Со временем количество желающих пройти медосмотр в «Евромеде» выросло настолько, что было принято решение о расширении. На днях состоялся долгожданный переезд отделения. Теперь обновленный Центр медицинских осмотров располагается в просторном корпусе клиники «Евромед» на Кемеровской, 13, и занимает всю площадь 6-го этажа.

В Центре медосмотров пациентов ждут большая выделенная регистратура, просторные холлы, новые кабинеты с современным диагностическим оборудованием, улучшенная система обслуживания, записи и навигации. Лаборатория «Евромеда» находится в этом же здании, поэтому все результаты анализов возможно получить в день сдачи. Это сокращает время оформления медицинского заключения – по многим комиссиям его можно получить уже в день обращения.

Также для удобства посетителей организована просторная парковка вокруг здания и работают три лифта.

Обновленный Центр медосмотров стал современным подразделением с новейшим диагностическим оборудованием и улучшенными условиями для прохождения осмотров. Он имеет большую пропускную способность и позволяет ускорить процесс обслуживания.

В Центре можно пройти широкий спектр услуг: от медицинских осмотров до специализированных обследований. В обновленном Центре по-прежнему можно пройти все самые востребованные комиссии и получить различные справки. В списке услуг широкий перечень осмотров:

комиссия для управления маломерными судами;

медосмотр при устройстве на работу;

периодический медосмотр и другие.

Также в Центре можно оформить:

санаторно-курортную карту;

справку для абитуриентов, госслужащих;

справку для спортивных мероприятий;

медицинское освидетельствование для иностранных граждан и другие.

Помимо вышеперечисленного, в Центре медицинских осмотров можно получить и другие виды услуг, необходимые для оценки состояния здоровья. Можно пройти консультации врачей разных направлений, лабораторную диагностику, УЗИ, ФГДС, маммографию, рентгенологическое обследование.

График работы Центра медосмотров: пн.–пт. 08:00 – 16:00, сб. 08:00 – 14:00.

Шоферская и охранная комиссии в клинике «Евромед» временно проводятся по старому адресу (пр. Маркса, 15). График работы: пн.–пт. 09:30 – 18:30, сб. 09:00 – 13:00.

Получить подробную информацию об услугах медицинского центра можно на официальном сайте клиники или у операторов справочной службы по тел. 331-400.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной новости, обозначены на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

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