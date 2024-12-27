После реставрации машины прослужат еще 10 лет.

В Омске отремонтировали первый троллейбус ЗИУ-682Г-016.03. Эти модели выпускались в 2006 году. В городе на данный момент насчитывается 15 таких троллейбусов.

Как уточняется в телеграм-канале «Комнатный урбанист», капитальный ремонт куда экономичнее новой техники. В процессе ремонта троллейбус получает обновленные техническую начинку и салон, а также мощную систему отопления.

Однако программа капительного ремонта трамваев и троллейбусов столкнулась с задержками из-за проблем с поставкой электрооборудования. Так, ремонт трамвая и данного троллейбуса затянулся более чем на два года именно из-за отсутствия необходимых компонентов у поставщиков.