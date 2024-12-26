Омск-Информ
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·Общество

Предупреждение с нее не сняли.
Первомайский районный суд Омска рассмотрел жалобу местной жительницы на постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия вынесла омичке предупреждение за выгул ребенка на поводке.
Инцидент произошел 30 сентября около 18:00 во дворе одной из омских многоэтажек. Женщина пристегнула собачий поводок на комбинезон своего малолетнего ребенка. Мальчик встал на четвереньки и ходил так по спортивной площадке. В суде омичка заявила, что это не отразилось на ребенке негативно, ведь он сам попросил надеть на него поводок, чтобы поиграть в собачку.
Однако суд пришел к выводу, что родитель такое поведение ребенка одобрять и допускать не должен. То есть мать ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности.
·Общество

Предупреждение с нее не сняли.
Первомайский районный суд Омска рассмотрел жалобу местной жительницы на постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия вынесла омичке предупреждение за выгул ребенка на поводке.
Инцидент произошел 30 сентября около 18:00 во дворе одной из омских многоэтажек. Женщина пристегнула собачий поводок на комбинезон своего малолетнего ребенка. Мальчик встал на четвереньки и ходил так по спортивной площадке. В суде омичка заявила, что это не отразилось на ребенке негативно, ведь он сам попросил надеть на него поводок, чтобы поиграть в собачку.
Однако суд пришел к выводу, что родитель такое поведение ребенка одобрять и допускать не должен. То есть мать ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности.