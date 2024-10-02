Героиня ставшего вирусным видео недовольна, что приходится давать объяснения в полиции.

Стали известны новые подробности об омичке, выгуливавшей на поводке 4-летнего сына. Накануне в соцсетях распространился ролик, где ребенок играет на площадке на улице Пригородной, подражая собаке. Героиня ролика Яна З. заявила, что эта прогулка не имеет ничего общего с популярным движением квадроберов, объяснив это игрой.

Выяснилось, что омичка блогер с 33 тысячами подписчиков. Там же она поделилась, что теперь объясняется с полицией. Яна З. оказалась не готова к внезапно свалившейся популярности.

– Что мне устроили, это трындец. Позвонили в полицию, еду туда. Если показалось что-то не то, нужно было подойти и спросить у меня. Спасибо, добрые люди, поиграл ребенок в собачку. Это сюжетно-ролевая игра, – возмущается блогер. – Он привык – у нас собака, он попросил его на поводок. Мы же все играли в детстве. Он то тигр, то собака, то кошка, это нормально.

По словам мамы ребенка, игравшего в пса, правоохранители планируют опросить соседей и бывшего мужа.

– Сегодня придут смотреть, как мы живем, спасибо за этот квест, – подчеркнула Яна З.

Омичка отметила, что у полицейских нет к ней никаких вопросов, но приходится собирать характеристики. Автору видео она угрожает судом.