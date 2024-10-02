Омск-Информ
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·Происшествия

Мама ребенка посчитала такую игру вполне уместной для публичного места.

Омичка, выгуливавшая ребенка на поводке на улице Пригородной, объяснила причину такого поведения сына. Яна З. рассказала, что просто играла с сыном-дошкольником. И до шести лет это нормально.

– На поводке его никто не выгуливал. Он играл, так захотел, ребенку всего четыре года. До шести лет ролевые игры, когда малыш представляет себя то собакой, то кошкой, то тигром, – это нормально, – цитирует «Российская газета» маму мальчика.

Омичка оказалась не в курсе, кто такие квадроберы. И планирует обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы установить автора резонансного видео. Впрочем, у полиции тоже есть вопросики к молодой продвинутой маме.

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·Происшествия

Мама ребенка посчитала такую игру вполне уместной для публичного места.

Омичка, выгуливавшая ребенка на поводке на улице Пригородной, объяснила причину такого поведения сына. Яна З. рассказала, что просто играла с сыном-дошкольником. И до шести лет это нормально.

– На поводке его никто не выгуливал. Он играл, так захотел, ребенку всего четыре года. До шести лет ролевые игры, когда малыш представляет себя то собакой, то кошкой, то тигром, – это нормально, – цитирует «Российская газета» маму мальчика.

Омичка оказалась не в курсе, кто такие квадроберы. И планирует обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы установить автора резонансного видео. Впрочем, у полиции тоже есть вопросики к молодой продвинутой маме.

1096